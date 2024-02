Reprodução/Globoplay - 27.02.2024 Rodriguinho

Após ser eliminado do "Big Brother Brasil 2024", o camarote Rodriguinho esteve na atração matinal "Mais Você" durante esta quarta-feira (28). O cantor reavaliou a trajetória no reality global e comentou das constantes ameaças de agressão que fazia a outro participante da competição: o baiano Davi Brito, do grupo Pipoca.







Enquanto os apresentadores Talitha Morete e Fabricio Battaglini mostravam trechos das ameaças proferidas, Rodriguinho riu e depois admitiu que estava com "vergonha" e que as falas teriam sido "da boca para fora". "Ridículo isso. Estou com vergonha de assistir, não tem o que falar dessa situação".





"Nunca faria isso [agredir Davi]", garantiu o eliminado. Rodriguinho também se desculpou com o participante ameaçado e também com a família dele: "Peço desculpas para o Davi e para a família dele, jamais faria isso".





O cantor ainda analisou o jogo de Davi e comentou do presente que ganhou dele. "Ele chegava, fala um monte de coisas sobre mim e, no outro dia, fazia um bolo para o meu aniversário. São coisas que pareciam um pedido de desculpas", iniciou o ex-Travessos, que completou 46 anos na terça-feira (27).

