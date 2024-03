Reprodução/Globoplay - 08.03.2024 Gil do Vigor sai em defesa de Beatriz e pede fim aos ataques





Gil do Vigor abriu o jogo e saiu em defesa de Beatriz após a vitória da sister na Prova do Líder nesta sexta-feira (8). No X, antigo Twitter, o ex-BBB criticou os ataques à guarulhense e relembrou a importância da vitória dela na disputa no Dia das Mulheres.

“Estão jogando hater em uma mulher, no dia internacional da MULHER, apenas pelo fato da MULHER estar resistindo em uma prova de RESISTÊNCIA contra um homem. O Davi está certo em jogar, o BBB é um JOGO, assim como a Bia em ser guerreira. O problema não é com eles dentro da casa e sim aqui fora, gente do céu. Os dois ESTÃO DE PARABÉNS por chegarem tão longe e é isso”, começou o brother.





















“Obs: A prova em dupla da Bia e Isa não conta, pessoal. Elas ganharam juntas e precisavam de um consenso. Logo, quem abriu mão não foi por tempo de prova e sim, por falta de opção. Desta vez, é cada um por si. Resistam”, finalizou.

Bia ganhou a prova de resistência após uma longa disputa com Davi. Mais cedo, o brother revelou os motivos pelos quais desistiu da competição. “Eu estava com ela. Aí falei: ‘Poxa, se eu ficar aqui com ela pra ver se vai desempatar, empatar ou o que vai resolver, a gente fica aqui até o ao vivo. Uma hora dessas, deve ser de tarde…”, disse ele.

