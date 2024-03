Reprodução/Globoplay - 07.03.2024 Davi comenta punições que levaram ao Tá Com Nada no BBB 24: 'Uma pessoa acelerou'





Parece que as coisas estão tensas no BBB 24. Depois da casa inteira ter sido colocada no Tá Com Nada, Davi desabafou com Isabelle sobre os brothers que cometeram diversas infrações até que a situação no reality chegasse nesse ponto.

O baiano comenta que já estava dormindo no momento em que os brothers receberam o aviso do Tá Com Nada, depois que Fernanda perdeu estalecas por levar uma taça da Festa do Líder para dentro da casa, o que é proibido. O baiano revelou estar irritado com a punição coletiva e disparou: "As pessoas aceleraram".







"A gente já ia pro Tá Com Nada mesmo. Faz parte, é o jogo", disse a manauara. "Não vou culpar ninguém de estar no Tá Com Nada, porque todo mundo errou. Isso eu tenho consciência. Mas tô falando que...", continuou o brother, que não terminou de falar.

"Te entendi", Isabelle respondeu. Davi, então, reforçou que mexer com a comida "vai dar problema".

Vale lembrar que Davi e Yasmin Brunet se desentenderam depois que a modelo revelou que cometeria infrações para colocar toda a casa no Tá Com Nada. Mais cedo, o motorista de aplicativo desabafou com Matteus sobre as atitudes da de Fernanda terem contribuído para a punição e reforçou que os brothers não prestaram atenção para esse problema.





“Ela acelerou. Não era pra chegar agora, era para chegar depois. E a galera deixou passar em branco”, lamentou Davi. “Conforme for passando o tempo, você vai vendo. Mas não dá pra se apavorar”, respondeu Alegrete, tentando acalmar o brother.

“Não é se apavorar, é que não tem nada. Não tem carne, banana, laranja, limão. Eu abri a geladeira. Pra mim, eles iam deixar arroz, feijão e goiabada. Mas eles não deixaram nada. Isso já me deixou com raiva, sem comida mexe com a nossa cabeça”, ressaltou o motorista. “Eles não vão deixar a gente com fome. Amanhã a gente vê isso aí. Não tem como deixar a gente sem comida, não existe isso. Isso aqui não é ‘No Limite’, é ‘BBB’. Fica tranquilo, eles vão dar o básico”, afirmou Matteus.

Davi também apontou que o comportamento do restante dos participantes seria diferente se a última ‘estalecada’ tivesse acontecido com ele e os aliados. “O ‘tá com nada’ entrou e ficou todo mundo dançando, curtindo. Mano, está errado! Queria ver se fosse um de nós que levasse o último aviso se ia estar como está agora. Como foi a Fernanda ninguém falou nada… Mexa com tudo, mas com alimentação não pode mexer. Isso vai dar m*rda e a culpa é dela. O aviso ficou na tela muito tempo”, se indignou.

Depois, o baiano ficou pensativo na sala e aproveitou bastante para se alimentar na festa, aproveitando os minutos de glória.

Yasmin Brunet também sentiu o impacto da punição. A modelo ficou desolada ao descobrir que a produção tirou seu cigarro. “Não! De novo não! Por favor, produção”, pediu ela ao abrir a porta da despensa e notar que também estava vazia. Esse parquinho vai pegar fogo, hein?!

