Reprodução/Globo - 07.03.2024 Davi ultrapassou o número de seguidores de Yasmin Brunet e se tornou o mais seguido da casa do 'BBB 24'





Davi ultrapassou o número de seguidores de Yasmin Brunet no Instagram e se tornou o participante mais seguido do "BBB 24". O baiano está próximo da marca dos 6,7 milhões de admiradores, enquanto tem 6,6 milhões de seguidores na rede social.





O brother lidera o ranking entre os participantes que ainda seguem na casa atualmente, já que Vanessa Lopes reúne 15 milhões de seguidores. A influenciadora desistiu do reality show em 19 de janeiro, menos de duas semanas após o início da edição.







Davi entrou no programa com poucos seguidores, enquanto Yasmin já tinha cerca de 4,4 milhões de seguidores na rede. Enquanto os dois ocupam as primeiras posições da lista de mais seguidos, MC Bin Laden vem logo atrás na terceira colocação, com 5,1 milhões.

Outros integrantes do grupo Pipoca também alcançaram a marca dos milhões no Instagram. Beatriz está com 4 milhões, Isabelle tem 3,2 milhões de seguidores, Alane reúne 2,2 milhões e Matteus apresenta 1,7 milhões. Já entre os participantes que ainda não chegaram ao primeiro milhão estão Fernanda (713 mil), Giovanna (668 mil), Pitel (622 mil), Raquele (338 mil) e Lucas (149 mil).

