Reprodução/Instagram - 04.03.2024 “Não acho justo comigo ficar aqui dois meses comendo o pão que o diabo amassou, recebendo ameaça de morte, hate por causa de jogada burra, estúpida... Mas beleza, até aí era só jogo. Para o cara chegar na mina e falar 'baiana, você me bagunçou'. Bagunçou o meu ovo, querido. Isso não existe”, complementou.

Após avisar por meio das redes sociais que estava internada, Camila Moura apareceu novamente nos Stories. A professora avisou que já está em casa e bem.

“Passando aqui só para avisar que está tudo bem. Fui internada de manhã e cheguei em casa à tarde. Vou explicar rapidamente o que aconteceu comigo: eu tive uma crise de infecção urinária, provocada por desnutrição, eu tô comendo pouco, e desidratação”, começou.

Ela explicou que acordou e não conseguia urinar. “A bexiga foi doendo e ai graças a Deus, aqui perto da casa da minha amiga que eu tô ficando, tem um hospital. Um hospital público, deixar claro aqui, viva o SUS. Um atendimento excelente, fui muito bem atendida do momento que eu cheguei até o momento que eu saí”, elogiou.

Camila disse que sentiu muita dor e não se lembra de muito já que desmaiou. “Tenho só flashs da cadeira de rodas se mexendo. Precisaram colocar fralda em mim, fiquei um tempão no soro e no remédio. Vou ter que tomar antibiótico por alguns dias para resolver, tomar água, isotônico, tipo aquelas bebidas de água de coco e comer. Me cuidar”, explicou.

“Prometo me cuidar melhor. Bebam água, não façam que nem eu. Se cuidem”, pediu a ex de Lucas Henrique.

“Queria agradecer todo mundo lá do hospital que me tratou super bem. Queria agradecer todas as mensagens positivas, as orações, a preocupação de vocês, o afeto. E é isso. Obrigada, pessoal”, finalizou Camila, agradecendo.

