Reprodução Prova do líder

A semana não vai ser fácil para os brothers! Nesta quinta-feira (7), os integrantes do "BBB 24" disputarão a vaga de líder em uma prova de resistência que também castigará quatro participantes.

Promovida por uma empresa de embutidos, a prova foi montada em uma base giratória que se assemelha a um carrossel. Durante a dinâmica, os participantes terão que lidar com adversidades como calor, vento e fumaça.

Na apresentação, o apresentador Tadeu Schmidt deixou claro que é proibido sentar na plataforma, ou então, cair nas espumas. Além disso, os primeiros quatro desistentes serão castigados.

Os participantes punidos receberão uma das seguintes mensagens: "Você está no Paredão"; "Você está na Xepa"; "Não participa da Prova do Anjo" e "Você não pode ser imunizado em hipótese nenhuma".

De acordo com Tadeu Schmidt, as punições da Prova do Líder são soberanas. Sendo assim, a regra é válida acima de qualquer outra dinâmica do programa, exceto a Prova Bate e Volta.

Caso a prova dure até o programa ao vivo desta sexta-feira (8), a prova será decidida por meio de uma dinâmica de sorte, semelhante à Prova de Bate e Volta.