Reprodução BBB 24: equipe de Raquele denuncia racismo e promete providências

Nesta quinta-feira (7), a equipe da participante Raquele foi para as redes sociais denunciar ataques racistas que a sister do "BBB 24" vem recebendo. Através do Instagram, o time que cuida das mídias da jovem prometeu encaminhar os casos para a justiça.

"Reunimos 29 dos incontáveis comentários, mensagens e marcações que temos recebido nas redes sociais da Raquele nos últimos dias, dias esses em que os ataques se intensificaram muito, e não só para Raquele, como para Leidy Elin e Pitel. Raquele tem 23 anos, é doceira, estudante de engenharia mecânica, luta desde os 12 anos para ter qualidade de vida e poder proporcionar isso aos seus. E estar no BBB é justamente para buscar a concretização desse desejo e dessa luta: poder realizar seus sonhos e garantir qualidade de vida a sua família", iniciou o texto publicado na rede social.

Na publicação, a equipe expôs ataques direcionados a Raquele que utilizam termos usados durante o período escravocrata no Brasil. Entre eles, está o "Mucama", usado para indicar jovens escravas que ajudavam nos serviços caseiros e acompanhavam a dona da casa.

"Nós, como representantes de uma mulher preta, sabíamos exatamente as chances em lidar com esse tipo de comentário, mas não permitiríamos JAMAIS deixar esses atos impunes. Racismo é CRIME, Injúria Racial é CRIME, e pune todo tipo de discriminação ou preconceito, seja de etnia, raça, sexo, cor, ou gênero. Tudo está devidamente encaminhado ao nosso jurídico, e também aos Órgãos da Segurança Pública, com intuito de responsabilizar cada um por suas atitudes impensadas. RACISTAS NÃO PASSARÃO!", completou.