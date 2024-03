Reprodução Ex de Buda revela decepção para além de flerte com Pitel; veja qual

Camila Moura, até então esposa de Lucas Buda, do "BBB 24", decidiu responder perguntas de seguidores nesta terça-feira (5). No Instagram, ela explicou a reação dos amigos e familiares do brother em meio à polêmica de traição e disse ter se decepcionado com o professor em outro momento do jogo.

Questionada se teria tido contato com a família do então marido, Camila respondeu: "Só quem tentou contato direto comigo foi a irmã dele e ela disse que entendia eu estar chateada, mas que eu não precisava fazer e nada e deveria esperar o bonito sair para falar com ele", debochou.

Além dos familiares, Camila também foi pressionada pelos amigos do professor. "Me esculhambaram. Me chamaram de oportunista, falaram que estava me aproveitando da 'fama' do Lucas. Ô super famosão, deu para ver, né, até agora quantos milhões de seguidores o bonito tem", respondeu.

A docente ainda explicou o motivo de não ter se manifestado sobre o jogo de Lucas Buda antes da polêmica com Pitel. "Ele só fazia merda", declarou.

"O que foi não salvar o Marcus do Paredão? O cara que deu pra ele uma semana a mais na casa. Isso me deixou decepcionada. Vi o Lucas sem um pingo de consciência de classe. O pobre lascado que poderia ser salvo, ficar lá mais uma semana... o cara que ajudou ele", relembrou.

Camila afirmou que a decisão de Lucas não salvar Marcus, culminando na eliminação do comissário, despertou gatilhos nela. "Me pegou em um lugar de decepção muito específico, mas por tentar ser leal e interpretar isso apenas como um erro de leitura de jogo, preferi ficar na minha", completou.