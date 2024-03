Reprodução Sincerão faz brothers discutirem protagonismo do BBB 24; veja como foi

O Sincerão desta segunda-feira (4) fez os participantes discutirem o protagonismo e antagonismo da 24ª edição do Big Brother Brasil. A dinâmica acabou reafirmando a rivalidade entre Davi e Yasmin Brunet, que novamente foi chamada de "inútil".



O jogo pedia para que os emparedados, o anjo e o líder montassem o filme do BBB 24. Com isso, eles tinham 90 segundos para indicar quais participantes seriam o diretor; protagonista; coadjuvante; figurante; vilão; mocinho; canstrão; espectador.





Durante a dinâmica, Davi causou revolta em outros participantes ao chamar Yasmin Brunet de 'inútil' novamente.

Ao final do jogo, considerado morno pelos internautas da web, os participantes mais citados foram:

Coadjuvante: Leidy (3x)

Figurante: Yasmin e Matteus (2x)

Vilões: Lucas (2x) e Davi (3x)

Mocinha: Raquele (2x)

Canastrão: Bin (2x)

Espectadora: Giovanna (2x)

Veja como foram os argumentos:

Alane: "Eu coloquei o Davi como diretor porque acho ele uma pessoa bem articulada. Me coloquei como protagonista por motivos óbvios, eu me vejo assim. Fernanda coloquei como coadjuvante, ela tenta chamar atenção. Trata mal, depois trata bem. Vilão, [coloquei] o Lucas, falou que não ia me colocar [no paredão]. A Bia como mocinha porque acho ela uma pessoa muito pura, inocente. Giovanna como espectadora porque eu não vejo muita movimentação dela no jogo".

Davi: "Botei Isabelle como diretora, é uma pessoa bastante articulada. Ela sabe dialogar, sabe conversar. Eu me sinto protagonista aqui no jogo, já protagonizei vários momentos de embate. Leidy não aparece muito no jogo, mas ela tá se metendo muito no jogo dos outros. Yasmin como figurante, é uma pessoa que é planta, não faz nada, inútil. Lucas como vilão, é uma pessoa muito contraditória. Matteus como mocinho porque ele é uma pessoa muito bacana. Michel só tá indo de mal a pior, se afundando. Giovanna, não vejo muita movimentação no jogo dela".

Michel: "De diretora, [coloquei] a Giovanna porque eu acho que ela tem uma visão muito boa do jogo. Protagonista eu mesmo, por ter meu jogo e saber o que eu tô fazendo. A Leidy [coadjuvante] se impõe em algumas vezes ou às vezes deixa de se impor em questões importantes. Figurante acho o Matteus, acho que ele poderia dar melhor a opinião dele. De vilão o Davi, no último sincerão ele teve coragem de estufar o peito e falar ‘mentiroso e falso’. Raquele [mocinha] tem um coração muito bom, não faz mal a ninguém. Bin [canastrão] acho o que a Alane falou…".

Lucas: "Coloquei o Bin como diretor do BBB porque é uma pessoa que joga o jogo, se posiciona, se move na casa. Eu [protagonista] me vejo jogando desde o primeiro dia, a Leidy [coadjuvante] muito importante pra eu acontecer nesse papel, de tá junto, de tá pensando. A Bia como figurante, tem semanas que ela aparece muito e semanas que ela some. Davi, o vilão porque eu acho que ele joga sujo. Pitel como mocinha porque ela sempre tem uma palavra de conforto, apesar da gente não jogar junto, a gente sempre encontra conforto na conversa do outro…".

Pitel: "Eu me coloquei como diretora porque me acho muito bem posicionada no jogo e o Brasil é testemunha que eu passo o dia todo marolando aqui. Fernanda como protagonista porque aconteceram fatos que envolveram ela e perduraram por semanas. Isabelle coadjuvante. Figurante, o Matteus porque acho ele apagado, acho o jogo dele meio sonso. O vilão, o Davi, porque muitas vezes o que você faz passa do jogo. Mocinha, a Raquele porque ela é muito boazinha. Canastrona, a Bia porque ela é muito infantil, é um jogo de deboches, me remetem à época de escola. Alane de espectadora porque depois da saída de uma grande amiga sua, você ficou apagada".