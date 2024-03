Reprodução/Globoplay Leidy Elin





A participante Leidy Elin, do BBB 24 , alcançou uma marca história no úlimo domingo (3). Após a formação do 11º paredão desta edição, a carioca saiu ilesa mais uma vez: até hoje, a trancista não foi votada pelos participantes da casa.



Com o feito, ela ultrapassou a camarote do BBB 20, Gabi Martins e a atriz Bruna Griphao, do BBB 23 em números de paredões sem voto pela casa. As loiras, no entanto, receberam o primeiro voto nas respectivas edições na 11ª semana.

Enquanto isso, Leidy permanece intacta e é a nova detentora do recorde. Sem grupo definido, a participante tem uma boa relação com os participantes da casa, mas após a expulsão de Wanessa, a carioca declarou que Davi está na mira dela.

No último domingo (3), o 11º paredão foi formado pelos participantes Alane, Davi e Michel. O líder Lucas Henrique indicou o professor de Geografia, o baiano foi para a berlinda por atender o Big Fone e Alane, que obteve 6 votos da casa.

Segundo a parcial de 12:00, feita pela redação do IG Gente, Michel será o próximo eliminado do BBB 24, com 56,5% dos votos. Em seguida, Davi é o segundo mais desejado para sair do programa, com 40,1%. Por fim, Alane aparece com apenas 3,4% dos votos.

Vote na enquete:

Quem você quer eliminar do #BBB24 ? Alane, Davi ou Michel? VOTE! — iG Gente (@iggente) March 4, 2024









Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: