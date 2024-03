Reprodução BBB 24: Lucas Buda se declara para Pitel em meio à confusão com esposa

O professor Lucas 'Buda' voltou a se declarar para Giovanna Pitel neste domingo (3). O participante, casado há oito anos com Camila Moura, já havia se declarado para a colega de confinamento durante a festa de sexta-feira (1º).



Enquanto aproveitavam o dia na piscina, Giovanna Pitel questionou se Lucas teria algo que gostaria de falar.

"Eu to te falando, você me bagunçou", declarou o brother. Anteriormente, ele já havia dedicado a música "Baiana", de Emicida, para Giovanna Pitel.

Lucas falando de novo pra Pitel que ela bagunçou ele... https://t.co/X4JgpB1IAQ — 💫Katytwita⚘ (@katytwitaa) March 3, 2024

Fora do confinamento, Camila Moura se mostrou revoltada com o comportamento do marido. Nas redes sociais, ela publicou fotos rasgadas do casal e mostrou estar arrumando uma mala, dando a entender que seria a do participante do BBB 24.