Reprodução / Globoplay BBB 24: Rodriguinho acredita que Isabelle trairá Davi: ‘Motivo da saída’

Rodriguinho participou do Mesacast BBB desta quinta-feira (29) e fez apostas no jogo. O pagodeiro acredita que Davi será traído por Isabelle e que este será o motivo da saída dele.

"Acho que é um jogo. E vai chegar lá no final e ela vai dar uma rasteirinha no Davi. Ela vai trair ele. Eu acho que o motivo da saída dele vai ser ela", opinou o cantor.

O ex-Os Travessos ainda falou da inteligência de Davi em relação ao jogo externo e também assumiu que acha o motorista de aplicativo o melhor jogador da edição. “O Davi, ele entendeu uma parada, que é o jogo externo. Quando teve aquela briga do limão e do hambúrguer, eu estava ouvindo e vi eles resolvendo. Daqui a pouco, ele vem na sala e fala com a Giovanna de novo. Ele falou que aprendeu, que estava ali para aprender", explicou.

Davi e Isabelle, que entraram juntos pelo Puxadinho, se aproximaram quando o brother foi excluído pela casa e ela foi a única que o acolheu.

