Reprodução/Globo BBB 24: Globo corta revelação de Wanessa sobre Zezé e Zilu

Nesta segunda-feira (26), Wanessa Camargo teve um papo cortado pelas câmeras do BBB 24. Enquanto a cantora comentava a vida dos pais, Zezé Di Camargo e Zilu Godoi, a produção resolveu tirar as câmeras da conversa.

A sister foi questionada por Pitel sobre como lidava com as notícias da família famosa e ainda quis saber qual mais incomodou ao longo da carreira.





Ela contou que sofreu uma retaliação na época do divórcio dos pais, em 2012. Na época, Wanessa disse publicamente que seguiria ao lado do cantor, mesmo com os rumores de traição, e acabou sendo chamada de interesseira pela mídia.

Neste momento da conversa das sisters, a câmeras do Globoplay foram cortadas antes que ela terminasse a história.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: