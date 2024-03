Reprodução Susana Vieira pressiona Boninho pelo fim do camarote no BBB

A atriz Susana Vieira causou polêmica nesta quinta-feira (29) ao pressionar Boninho pelo fim do camarote no Big Brother Brasil. No Instagram, a veterana da Globo sugeriu que o grupo fosse extinto das próximas edições.

Nesta quinta-feira, Boninho celebrou ao lado de Rodrigo Dourado e Tadeu Schmidt a renovação do reality para os próximos três anos. Sendo assim, o público já pode esperar o BBB 27.

Nos comentários da publicação, não faltaram comentários com sugestões e reclamações. Um deles foi o da atriz Susana Vieira, que sugeriu o fim do grupo camarote, composto por famosos.

"Que tal acabar com a primeira classe e botar todo mundo na econômica????", questionou a veterana, sendo seguida por outros internautas que também concordam com a opinião.



"Os Camarotes só estragam o programa, são os que apertam o botão, ou seja, não topam o jogo", adicionou um seguidor.