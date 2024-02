Reprodução / TV Globo Thalita Morete detona Rodriguinho: ‘É difícil de ouvir’

Rodriguinho participou do “Papo Com o Eliminado”, quadro do “Mais Você”, na manhã desta quarta-feira (28), e reassistiu mais uma vez os comentários que ele fez do corpo de Yasmin Brunet. Thalita Morete, que está substituindo Ana Maria Braga, detonou o ex-BBB pelas atitudes.

“Como mulher, é difícil de ouvir, sabe? Você vê que é uma conversa desnecessária e eles falam isso como se fosse normal, e não é, né? Você até falou no final do papo com o Tadeu [Schmidt]: ‘Nunca mais vou julgar ninguém’”, começou a apresentadora.

“Ali você está julgando o corpo dela, né? Você hoje em dia, vendo essa cena, você de fato esqueceu ou você não quis assumir pra ela? Como é que você vê isso agora aqui de fora?”, questionou a jornalista.

Rodriguinho respondeu que no momento que foi perguntado por Yasmin, ele esqueceu da conversa. “Ontem mesmo eu tava tendo uma conversa com ela onde eu estava falando o nome dos meus gatos e eu esqueci o nome da minha gata”, disse, rindo.

“Ali dentro a gente esquece das coisas de um dia pro outro, é muito louco o que aquela pressão faz com a gente” justificou. “Porém isso não exime a culpa de ninguém ali dentro, ta? Aconteceu isso aí”, completou.

Ele continuou e pediu desculpas: “Eu queria dizer que, poxa, eu queria me desculpar muito com qualquer mulher que se sentiu ofendida com isso, porque além de eu ter esposa e não ser pertinente eu falar sobre um assunto desses, eu tenho duas filhas”.

“Eu queria só sair desse assunto, sabe? Desde a hora que começou esse assunto, eu só queria sair. E cara, eu acho…A Yasmin é linda, uma menina fantástica, uma excelente pessoa e uma amiga minha. Uma amiga que eu quero levar pra fora do jogo”, afirmou.

Thalita voltou a cutucar Rodriguinho. “E ela vai, provavelmente, ficar bem chateada, né? Quando ver esse momento, porque ela acreditou em você”, falou a apresentadora.

Fabrício Battaglini, que também está apresentando o programa, perguntou se o cantor pretendia se desculpar com a modelo. “Óbvio, pretendo sim, claro!”, respondeu.

O ex-Os Travessos alegou mais uma vez ter esquecido do momento. “Nem me lembrava, e a minha fala alí, foi com a ideia de sair da conversa, era parar com o assunto, mas eu me expressei mal. É isso”, explicou mais uma vez.

A Thalitha Morete teve mais culhão que a Thais Fersoza aqui. Ela abordou os assuntos podres do Rodriguinho e com certeza quebrou os protocolos do Boninho dizendo que ficou incomodada com o assunto do corpo da Yasmin haha. Aqui ela foi grandona!!!! #MaisVoce pic.twitter.com/mn7JiNuASY — murilo (@itsmurylo) February 28, 2024





