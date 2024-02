Reprodução / GShow Thais Fersoza





Thaís Fersoza, uma das apresentadoras do 'Bate-Papo BBB', revelou uma nova ordem da Globo após receber diversas críticas sobre a entrevista com o Rodriguinho, eliminado do "BBB 24" nesta terça-feira (28).

Feroza foi acusada por parte dos telespectadores de "passar pano" para atitudes graves do cantor dentro do reality, diferentemente do que fez com Nizam e Maycon, participantes "pipocas" da edição. Teorias de privilégios para os famosos foram criadas e Fersoza resolveu entregar uma mudança editorial promovida pela emissora.





"Três horas era pouco para o tanto de coisa que tinha para ser dita no programa de ontem. Cada um tem uma abordagem. O nosso o participante acabou de sair. É uma linguagem. O café hoje já é outra. E por aí vai. Então cada um segue um linha de raciocínio. E ainda assim os programas já mudaram muito do início pra cá. A linha editorial mesmo sabe? O roteiro que a gente segue", entregou Fersoza.

Segundo a apresentadora, cada participante em um foco diferente no programa. "Não é perguntar a mesma coisa para todo mundo (...) a gente vai aos poucos inserindo algumas informações", tentou explicar.









Fersoza reforçou que, do primeiro programa, com Maycon, até o de Rodriguinho, a linha editorial imposta pela Globo mudou muito. "Antes tem roteiristas, direção, tem toda uma equipe que traz para a gente como vai ser o programa do dia", completou a apresentadora.