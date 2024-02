Reprodução/Globoplay - 27.02.2024 Yasmin critica atitude de Davi no BBB 24





Yasmin e Wanessa Camargo desabafaram sobre algumas atitudes de Davi no BBB 24. Na área externa, a cantora conversou com a modelo a respeito dos participantes que ela acredita que estão sendo verdadeiros no programa e citou os competidores que ela possui dúvida.

"Bin, Davi, Fernanda, Giovanna e Cunhã. São pessoas que eu tenho dúvida real sobre ser realmente o que são", disse a artista, que opinou sobre as ações de Davi dentro da casa.





















"O Davi é o mais sincerão deles. Só que ele é todo errado, entendeu? Tem horas que eu olho pro Davi e vejo ele com ódio no olhar. A forma que ele olha, às vezes, com raiva", confessou a cantora.

Yasmin, então, opinou: "Eu não vejo ódio, engraçado, eu vejo ele propositalmente querendo levar todo mundo ao extremo para tirar o pior da pessoa e depois ele se vitimizar".

A modelo seguiu falando do motorista de aplicativo e pontuou: "Eu acho que ele tem raiva, o que é o normal aqui ficar com raiva, levou 5 baldadas, qualquer pessoa ia ficar muito p****, mas aí ele passa, ele prolonga o negócio, até que alguém venha em cima dele e, se ninguém vem, ele estende a parada".



+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: