Reprodução / TV Globo BBB 24: MC Bin Laden revela conversas com Rodriguinho para brothers

Fernanda, Pitel, MC Bin Laden e Michel repercutiam a eliminação de Rodriguinho quando o cantor revela as conversas que tinha com o brother, inclusive que ele contava dos papos que tinha com as aliadas.

"Eu sei de muita coisa, a maioria das coisas que foram faladas. Teve coisa que ele só falou comigo e teve coisa que ele falou comigo e com o Buda [Lucas Henrique]", diz o funkeiro.

Pitel pede questiona o conteúdo das conversas e o MC revela: "Tudo o que vocês conversavam na reunião de vocês, VIP, votação, quem vota em quem. Até quando o nome do Lucas foi pautado, a gente sabia, do Lucas ser votado", conta o MC. "E vocês não quiseram acreditar em mim", comenta Michel. "Vocês souberam antes ou depois do Paredão?", pergunta Pitel. "Antes", responde o artista.

"Vocês estavam cegas porque vocês quiseram", reage o professor de Geografia. "A gente não estava cega, a gente estava dando confiança", rebate a alagoana. "Mas o Rodriguinho não tinha essa maldade para jogo. Ele estava cansado", responde Bin. "Como não? Todo mundo combinando que vai votar no Lucas no quarto, isso era uma coisa nossa, ele pega e conta para o Lucas", reclama Fernanda.

"E como é que o Lucas disse que não sabia que ia para o Paredão, que tinha sido pego de surpresa?", questiona Pitel. "Como que Lucas sabia que só você e o Rodriguinho não votavam nele?", rebate Bin. "Como assim? Porque ia votar", responde Michel. "A Pitel?", pergunta o MC. "Sim", responde a confeiteira. "E o Rodriguinho também", completa Michel. "Eles dois iam votar", conta Fernanda.

"Ele levou que conversa para lá?", pergunta Pitel. "Que nem ele e nem você votavam no Lucas", responde o funkeiro. "Aí coloca o nosso na reta, Fernanda", diz Michel, bravo. "E ainda mentiu para vocês", conta a niteroiense. "Só não colocaram porque eu coloquei o Buda direto, por isso que não votaram nele. Porque iam votar, sim", revela o professor de geografia. "Ele ainda mentiu dizendo que a gente ia no Alegrete [Matteus] e acabou indo. Só que ele estava jogando um verde", complementa Fernanda.

