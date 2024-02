Reprodução Instagram/ TV Globo Bruna Amaral veio a público comentar o posicionamento dos perfis das aliadas de Rodriguinho

A esposa de Rodriguinho , Bruna Amaral, usou as redes sociais nesta segunda-feira (26) para criticar as administradoras dos perfis oficias de Fernanda Bande e Giovanna Pitel, aliadas declaradas do ex-Travessos no reality show “Big Brother Brasil 2024”. Isso porque as equipes estão fazendo mutirões visando a eliminação do cantor.



“Quando a Fernanda Bande foi para o paredão, unimos a torcida do Rodrigo e votamos muito para ela voltar. Inclusive, eu votei muito, até o último minuto. Enfim, a ingratidão! Nada como um dia após o outro”, escreveu Bruna, através dos stories do Instagram.



Em relação ao mesmo posicionamento defendido por Giovanna Pitel, Bruna definiu a atitude como “segunda piada da noite”. “Estou chocada em como o Rodrigo está andando com vários Judas. Aliás, andava, dentro e fora da casa”, criticou ela.



Neste paradão Rodriguinho, Lucas Henrique e Fernanda estão na berlinda. De acordo com enquetes feitas pela reportagem do iG Gente , o eliminado realmente deve ser o pagodeiro, que coleciona falas problemáticas desde a entrada dele no “BBB 24”.





