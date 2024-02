Reprodução/Globo BBB 24: Rodriguinho se contradiz ao pedir para ficar no reality

Parece que o jogo de Rodriguinho no BBB 24 foi diferente do que ele acreditava que seria. O cantor está no paredão pela primeira vez e uma contradição de falas do brother chamou a atenção da web.

Pouco tempo após a estreia do programa, o artista foi alvo de críticas dentro e fora da casa por "desdenhar" do reality. Porém, em vídeos pré-gravados, ele aparece pedindo para ficar.





"Meu primeiro paredão chegou. Eu sabia que isso ia acontecer alguma hora. Não tem problema, a gente está num jogo. Mas eu não quero sair. Está demais aqui, está muito cedo para eu sair. Quero ficar até o final. Então por favor, Brasil. Bora votar. Deixa eu (sic) aqui dentro", pede ele no vídeo publicado nas redes sociais.

A nossa decisão é #ForaLucas ! Sigam o nosso posicionamento do oficial e não diversifiquem os votos… 💪🏾 #BBB24 pic.twitter.com/nr6dhFUdg5 — Rodriguinho 🪕 (@SigaRodriguinho) February 26, 2024





Nesta segunda-feira (26), Rodriguinho usou o momento no raio-x para avaliar o jogo e contradizer o que a gravação diz.

"Pra mim, meio que já deu já. Tô contando com a galera votar — se estão gostando o meu jogo — para eu ficar. Se não, para eu ir. Mas tô bem tranquilo com qualquer uma das decisões. Pelo que pensei antes de vir para cá, fiquei bastante tempo, fiz um trabalho legal, curti bastante com a galera. De repente, tá chegando a hora de eu ir pra casa", comentou.

Rodriguinho enfrenta o paredão com Lucas Henrique e Fernanda.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Aproveite para votar:

Quem você quer ELIMINAR do #BBB24 ? Fernanda, Lucas ou Rodriguinho? — iG Gente (@iggente) February 26, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: