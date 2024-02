Reprodução/Globo BBB 24: após carinhos com Davi, Isabelle diz: 'Lembrei do meu irmão'

Na manhã desta segunda-feira (26), Isabelle comentou o fato de ter dormido com Davi no BBB 24. Os dois trocaram carinhos na cama e deram o que falar nas redes sociais.

A manauara ficou na cama do brother e explicou que lembrou dos momentos dela com o irmão.





"Ontem, eu desci um pouco. Eu estava um pouco... bebi água e falei: 'Aí, estou um pouco ansiosa'. Queria conversar. Eu vi os meninos na piscina, falei: 'Davi, vem cá, tu já vai subir, vamos embora logo'. E aí, ele foi, ficou horas... Falei: 'Davi, conta uma história para mim'. Ele contou umas coisas da vida dele. A gente ficou lá, brincando com a mão um do outro. E aí, a gente ficou conversando, daí eu lembrei quando eu dormia assim com o meu irmão. A gente dormia assim, de mão", disse ela.

A sister completou dando detalhes do relacionamento com o irmão. "Meu irmão dormia embaixo. Quando a gente não tinha cama, eu dormia na rede e ele dormia no colchão. Ou, então, eu dormia na cama e depois ele dormia no colchão. A gente ficou brincando horas, conversando. Minha garganta ficou seca. Até que eu fiquei com sono".

Por fim, Isabelle contou para Beatriz que Davi acabou dormindo enquanto ela fazia cafuné nele. "Ele não estava com sono. E aí, ele deitou na minha cama e ele: 'Ah, faz um carinho na minha cabeça'. E aí, eu fiz um carinho na cabeça igual papagaio, sabe? Quando faz carinho na cabeça de papagaio. Aí, ele dormiu", concluiu.

Nas redes sociais, fãs do BBB 24 se dividem sobre a relação do baiano com Isabelle. Alguns apontam interesse romântico de Davi na participante, mesmo o brother sendo casado. A mãe de Davi, inclusive, já ironizou a situação, afirmando que a nora deve ficar incomodada com a aproximação da dupla no programa da Globo.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Esse morde e Assopra da Isabelle me incomoda real. Eu realmente tô fechando um pensamento sobre mas prefiro não opinar pq é achismo. Mas uma coisa é certa esse tipo de gente é mais perigoso do q um inimigo declarado! #BBB24 Inacreditável / Essa Isabelle / Esse Davi. pic.twitter.com/se98skZBRv — Farmácia da Fú 💊🏐🚗🧉 (@PattyTeamAguiar) February 26, 2024

















+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: