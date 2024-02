Reprodução / TV Globo BBB 24: Wanessa revela que parcela tudo no cartão: ‘Eu me fod*’

Wanessa, Yasmin e Rodriguinho conversam com Pitel na área externa da casa durante a manhã desta segunda-feira (26). Os Camarotes comentam do jeito curioso da assistente social, a cantora revela que faz compras no cartão de crédito e que já perdeu o controle.

"Rodriguinho falou na academia que eu pergunto as coisas que ele não responderia para ninguém", diz Pitel. "'Tem cartão black?'", imita Yasmin. "'O Thiaguinho é papo de milhão?' Que loucura é essa?", brinca Rodriguinho.

Wanessa conta que Pitel também fez várias perguntas após alguns minutos juntas e a Pipoca se explica: "Eu sou de perguntar muito, a pessoa pode não responder. 'Ai, não quero falar sobre isso'. Eu vou respeitar. Mas a minha curiosidade".

A alagoana revela que já perguntou para Rodriguinho se ele parcela as compras e a cantora assume: "Eu parcelo tudo!". Wanessa também conta que tem que anotar tudo, se não perde o controle dos gastos. “Eu me fod*”, comenta.

"Eu tenho que anotar 'parcela que vai até...', aí eu acho que estou podendo, o cartão vem no susto e eu falo: 'Não, não gastei tudo isso'. Aí eu vou lá: parcela, de dez vezes", explica.

Depois, Wanessa e Pitel pedem que Rodriguinho conte se ele também parcela e ele responde que não, só "carro, coisa muito grande, casa".

