Reprodução / TV Globo BBB 24: Yasmin reclama que Wanessa não trocou ovos com ela: ‘Vacilão’

Na manhã desta quarta-feira (21), MC Bin Laden e Lucas Henrique chamam Yasmin Brunet para comentar a quantidade de que Davi tem. A modelo vai questionar Wanessa Camargo ao saber que a cantora trocou alimentos com o motorista de aplicativo.

"Não, tadinho, já tiraram três", diz a sister. "Mas tem 15, vai sobrar", responde o funkeiro. Yasmin questiona, chocada: "Ele tem 15 ovos? Como ele tem 15 ovos?". “A Wanessa deu tudo para ele", conta Rodriguinho. "E não me deu?", reclama Yasmin.

Ela vai atrás de Wanessa na área externa da casa e reclama diretamente com a cantora. "Wanessa, por que você deu 15 ovos para Davi? Nem me perguntou se eu queria", protesta. "Ele me deu os miojos dele, todas as laranjas e bananas em troca dos meus ovos", explica a artista. "Eu teria te dado também, você nem me perguntou. Quando eu te dou miojo você me dá 2 ovos só", rebate Yasmin.

Wanessa justifica que foram seis ovos e não 15, mas a atriz não fica feliz. "Seus aliados primeiro. Vacilão, nem sabia disso". "Oferta e procura", rebate a cantora.

As aliadas seguem falando dos ovos e Yasmin continua reclamando: "Da próxima vez me pergunta primeiro. Quando é assim você dá prioridade para mim. Eu também quero ovo". “Ele me ofereceu todas as bananas e laranjas", explica a Wanessa, que diz que da próxima vez vai negociar com todos. "Não, da próxima vez [você diz]: 'Yasmin, o que você quer?' Você não joga comigo, não?", finaliza a sister.