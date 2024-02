Reprodução/Instagram - 21.02.2024 Deniziane é eliminada do BBB 24





Deniziane foi a nona eliminada do BBB 24. A fisioterapeuta deixou o programa com 52.02% dos votos para sair. O participante menos votado foi Matteus, que recebeu 47,16% dos votos. Na segunda colocação, ficou Deniziane, com 0,82%. Este paredão teve o recorde de votos da edição.

No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt refletiu sobre a importância de ser quem é dentro do programa e pegou não só os participantes, como os espectadores de surpresa. Isso porque durante o discurso, o apresentador fez uma metáfora com o cantor Djavan, cantor favorito de Fernanda.







O apresentador ainda reforçou que foi o segundo Paredão seguido onde estavam "dois conta um". "Será que isso pesa, ainda mais com o voto para eliminar? Por que agora é um casal. Ou ex-casal", pontuou Tadeu. "E pra Nanda, ir pra votação contra um casal, é uma vantagem ou desvantagem?", questionou.

Confira o discurso do Tadeu pro Paredão que eliminou Deniziane! #BBB24





Deniziane foi para o Paredão indicada pela Líder Raquele, em Paredão formado no último domingo (18). “Estrategicamente pensando também, mas aconteceram algumas situações que me levaram a essa conclusão... Ela nunca foi ao Paredão", disse a sister ao indicá-la para o Paredão.

Reação da web

Nas redes sociais, internautas repercutiram o resultado e comentaram o discurso diferente de Tadeu. Veja as reações!

Minha reação quando o Tadeu falou do djavan e eliminou a Anny





CHORA BONEQUINHA O BEM VENCEU O TWITTER VENCEU E A FERNANDA CONTINUA NO #BBB24

CHORA BONEQUINHA O BEM VENCEU O TWITTER VENCEU E A FERNANDA CONTINUA NO #BBB24





Eu não tive coração pra assistir COMO ASSIM A LOBA FICOU CARALHOO CHORA BONEQUINHA, CHORA MILITANCIA , CHUPA POLITICAMENTE CORRETOS PQP AAAHHHJ É A LOBA NAO TEM JEITO ...





Fiquei assim com o Tadeu anunciando a eliminação da Deniziane depois de ter citado Djavan #BBB24









o tadeu citando djavan pra vir com o plot twist logo depois ISSO É CINEMA

















o tadeu: "como dizia o mestre Djavan"



eu: PQP, VSF, FERNANDA SAIU , NÃO ACEITO



tadeu: "quem sai hoje é vc.... Anny"



o tadeu: "como diria o mestre Djavan"

eu: PQP, VSF, FERNANDA SAIU , NÃO ACEITO

tadeu: "quem sai hoje é vc.... Anny"

eu: #bbb24





