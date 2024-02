Reprodução/Globoplay - 20.02.2024 Rodriguinho debocha de Wanessa Lopes após sister dar aula de canto para Davi









Rodriguinho continua incomodado com a cantoria no BBB 24. No Quarto Gnomo, o cantor conversa com MC Bin Laden e o funkeiro revelou: "Mas a Wanessa não estava dando aula de canto, aí?".

"Ela, Wanessa, está dando aula de canto?", perguntou o artista. O MC, então, revelou que a cantora está dando aula de canto para as meninas.



















"Porque ela é professora de canto, né?", disparou Rodriguinho. "Não sei, vi o pessoal falando, você não viu?", disse o funkeiro. Rodriguinho, então, disse: "Eu vi, ela dando umas aulinhas de canto para a Bia". O MC perguntou: "E aí?". "E aí que não deu certo, né?", respondeu o pagodeiro. "Primeira etapa, né, pai", argumentou Bin.

"Primeira coisa para se dar aula de canto: ser professor de canto", disse Rodriguinho, ao se movimentar para deixar o quarto.

MC Bin Laden comentou: "Você pode dar aula, não pode?". Rodriguinho finalizou: "Não, não sou professor".

Mais cedo, Rodriguinho se incomodou com a cantoria de Davi e desabafou com os aliados. "Chato... meu Deus do céu. Se eu estou no Paredão e ele fica cantando assim, meu parceirinho. Eu ia fazer história no dia do Paredão", disse.

