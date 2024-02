Reprodução/Globoplay/Instagram - 21.02.2024 No BBB 24, Yasmin revela que namorou Sergio Hondjakoff por achar parecido com Eminem





Yasmin movimentou as redes sociais ao revelar, nesta terça-feira (21), um crush inusitado. Em conversa com Rodriguinho e Wanessa Camargo no BBB 24, a atriz contou que já namorou o ator Sergio Hondjakoff, eterno intérprete de Cabeção de Malhação, justamente pela semelhança entre o ator e o rapper americano Eminem.

"Ele [Eminem] foi o meu primeiro crush americano. Eu só namorei um menino porque eu achei que ele parecia ele. O Cabeção, de Malhação, sabe quem é? Lembra dele? Mentira, ele era um fofo, não só por causa disso, mas isso foi o que me atraiu", disse Yasmin, aos risos.





















A loira continuou cantando a música do artista, que tocou na área externa, e divertiu os colegas de confinamento com o comentário. A revelação, no entanto, não passou despercebida pelo público, que reagiu a fala da modelo nas redes sociais.

"Esse vídeo fez meu dia", disparou um. "Cada coisa que descubro da Yasmin me faz gostar mais dela", comentou outro. "Quem conhece o Eminem mesmo, sabe que se tem algo q não é óbvio, é gente como a Yasmin curtir ele", revelou um terceiro.

Opinião média do brasileiro padrão Twitter, jovem, páginas pop, reality, esquerda superficial de status, etc... Quem conhece o Eminem mesmo, sabe q se tem algo q não é óbvio, é gente como a Yasmin curtir ele. https://t.co/Eo4QQ9P6nB — 𝕿𝖔𝖝𝖎𝖈𝖔 𝕮𝖆𝖓𝖈𝖊𝖑𝖆𝖛𝖊𝖑 (@NEGROWSKl) February 21, 2024





Cada coisa q eu descubro mais da Yasmin me faz gostar mais dela.. pqp

Ela cantando a música do Eminem 😳🥵 — Ruh 🌙💜🧜🏽‍♀️ (@ruanaemilly) February 21, 2024





a yasmin cantando eminem passei mal — lorenna 🧜🏻‍♀️ (@loospampinato) February 21, 2024









Yasmin revela que namorou o Serginho Hondjakoff pq ele parecia o Eminem. Esse vídeo fez meu dia. #BBB24 pic.twitter.com/bwaefHRwBE — Xande Trindade (@Xanddetrindade) February 21, 2024





