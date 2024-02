Reprodução / Globoplay BBB 24: Deniziane revela se arrepender de terminar com Matteus

Após ser a nona eliminada da edição, Deniziane foi direto para o “Bate Papo BBB”, onde conversou com Thais Fersoza e Ed Gama. Em um dos quadros do programa, a apresentadora pediu para que a fisioterapeuta disse “uma decepção” dentro do reality. Deniziane citou o término com Matteus.

"Eu deveria ter me entregado, de fato, ao que eu queria do meu coração", desabafou a ex-sister.

Depois, ela respondeu qual foi um momento inesquecível vivido dentro da casa. "Nosso beijo. Foi mágico, parecia que o mundo parou", relembrou.

Deniziane ainda falou da resistência de aceitar um romance com o gaúcho. "Essas nossas idas e vindas foram porque eu estava lutando contra, mas foi genuíno", afirmou a mineira. "Você queria se entregar só que não era o momento certo, e ficou aquela confusão", opinou Thais.

"Se fosse aqui fora, eu iria me entregar ia viver aquilo ali sem a pressão do jogo. Porque eu fui bitolada para não me relacionar. Eu acho que se eu tivesse entrado (pensando) assim 'se acontecer, eu vou me entregar', tudo bem", comentou a mineira.

Awn! Deniziane dizendo que o beijo com Matteus foi inesquecível: "Foi mágico. Parecia que o mundo parou". #BBB24 pic.twitter.com/tjoN3nW2tX — Hugo Gloss (@HugoGloss) February 21, 2024