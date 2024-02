Reprodução / Instagram e TV Globo Substituta de Ana Maria Braga detona Rodriguinho: ‘Desagradável’

A substituta de Ana Maria Braga no “Mais Você”, Thalita Morete, disparou contra Rodriguinho durante o programa desta terça-feira (20), após o pagodeiro continuar negando ter feito comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet na primeira semana do BBB 24.

Depois de reprisarem as cenas dos brothers fazendo comentários negativos sobre o corpo da sister, que já relatou ter compulsão alimentar e ter tido anorexia, a apresentadora criticou: “É difícil de ouvir essa conversa, não é? É tão desagradável, tão desnecessária”.

O assunto voltou à tona no BBB 24 durante a última semana e abalou Yasmin. A modelo conversou com Rodriguinho, o único que estava no momento dos comentários que ainda não foi eliminado. O cantor negou ter falado mal e disse que cortou o assunto com os outros participantes.

“É inacreditável”, disse Thalita. “Lá dentro, dá para negar porque ninguém sabe. Agora, aqui fora todo mundo vê”, afirmou Fabrício Battaglini, que está apresentando a atração ao lado de Thalita.

“É inacreditável! E eu fico me perguntando: será que o Rodriguinho não entende a gravidade do que foi dito por eles no quarto ou simplesmente esqueceu e realmente tá acreditando nisso?”, disparou a jornalista.

“Esquecer um comentário desses é difícil, ainda mais com todo mundo reunido ali”, pontuou Fabrício. “Ou realmente não quer assumir. Mas é isso: o Brasil está vendo. É o que eles mais falam ali”, concluiu Thalita.

Rodriguinho: "não vejo ninguém que estava naquele quarto hoje na casa, só quem poderia te falar essas coisas sou eu!" #BBB24 #RedeBBB #MaisVocê pic.twitter.com/XW7TF9Fnkd — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 20, 2024