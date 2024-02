Reprodução / TV Globo BBB 24: Rodriguinho tira história a limpo com Wanessa: ‘Não falei nada disso’

Lucas Henrique voltou a comentar as falas de Nizam sobre o corpo de Yasmin. Rodriguinho procurou Wanessa para tirar a história a limpo depois de Fernanda dizer que ele espalhou os comentários.

O pagodeiro chama a cantora, que estava no Quarto Magia, para conversar do lado de fora. “Eu tive uma discussão com as meninas por causa dessa história da Yasmin. Elas falaram que você falou que fui eu que falei. Eu não falei nada disso”, começa Rodriguinho. “Não. Ontem a gente estava na piscina, foi quando a gente soube, estava o Buda, a Yasmin estava já put* e eu cheguei rondando", relembra Wanessa.

"Aí todo mundo falou que quem estava na conversa era o Rô, você...", começa a artista. "Ah não, então você não falou que eu falei", questiona ele. "Eu falei que achava que era você que tinha falado", responde ela. "Não! Nunca falei dessa história. Aí elas: 'Você falou, por isso que renasceu a história', eu falei: 'Não, gente, hoje eu vi a Yasmin com a cara fechada, e eu sempre brinco com ela, eu percebi que eu brinquei e ela não retornou a brincadeira'", afirma o cantor.

"Nossa, gente, que preguiça", reclama Wanessa. "E eu perguntei pra ela: 'Yasmin, o que que está acontecendo?', e ela falou: 'É a história do Nizam, no Quarto do Líder', aí eu falei: 'No Líder que eu estava?'", conta o brother.

“Ela falou: 'É', eu falei: 'Mas quem que te contou isso? Porque as pessoas que estavam no quarto já foram embora'”, diz ele. “Não, eu entendi", responde Wanessa.

"Ainda falei para ela: 'Toma cuidado então com quem está falando porque, se as pessoas não estão aqui, alguém pode aumentar alguma coisa", explicou o ex-Os Travessos.

wanessa: “qual o problema dessa história voltar?”

o problema é que o rodrigo sabe a merda que fez e está com o cu na mão pic.twitter.com/695WqwDXiP — leticiaw. (@letspfcw) February 19, 2024