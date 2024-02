Reprodução/Instagram - 19.02.2024 Enquete BBB 24: Fernanda e Deniziane disputam permanência na casa





O resultado do Paredão do BBB 24 continua movimentando as redes sociais. Nesta terça-feira (20), a aposta para a eliminação teve uma reviravolta. Entre Matteus, Deniziane e Fernanda, a doceira deve ser a eliminada da noite.

De acordo com a enquete parcial das 21h do iG Gente, Fernanda ultrapassou Deniziane e está com 62,7% dos votos para deixar o programa. A fisioterapeuta vem logo depois, com 37%.





















Matteus recebeu a menor quantidade de votos, com apenas 1,8%, e não corre o risco de deixar a disputa.

Neste paredão, Deniziane foi indicada pela líder Raquele. Já Matteus e Fernanda foram os mais votados pela casa e, por isso, também acabaram formando o nono paredão da edição.

