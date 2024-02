Reprodução/Youtube - 19.02.2024 Mulher de Davi, do BBB 24, revela acordo que fez com o brother





Mani Reggo, mulher de Davi Brito, participante do BBB 24, participou nesta última segunda-feira (19), do podcast PodZé. Durante a entrevista, ela revelou um acordo que fez com o motorista de aplicativo antes dele entrar no reality da TV Globo.

Na conversa, a mulher do baiano contou que ela deu a opção do marido participar do programa solteiro. "Conversei com Davi e falei: 'Você tem a opção de entrar solteiro, não vou te impedir, mas te peço, não me envergonhe'", revelou.





















Em seguida, Mani falou a resposta que recebeu de Davi. "Ele chorou e falou: 'eu vou entrar casado e vou sair casado'", garantiu o brother para a amada.

Depois, ela ainda foi questionada sobre a amizade do marido com Isabelle, e garantiu que não sente ciúmes. "Não [tenho ciúmes], ele já se posicionou com Isabelle e só tem amizade. Ele fala que me ama lá dentro", garantiu.

