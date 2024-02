Reprodução / TV Globo BBB 24: Wanessa detona MC Bin: 'Tendência a distorcer a interpretação’

Durante a manhã desta terça-feira (20), Wanessa Camargo e Lucas Henrique continuam comentando a briga entre MC Bin Laden e Michel. O capoeirista diz que não consegue acreditar no professor de geografia, mas a cantora discorda.

"Eu não sei se dá para acreditar no Michel, no Bin", diz Lucas. "Eu acredito no Michel, tem alguma coisa que faz eu acreditar no Michel", afirma Wanessa. "Eu acho que ele deu umas 'vaciladas' aí", opina o brother.

Wanessa continua, relembrando de uma situação que aconteceu com Fiuk no BBB 21. Após ouvir, o professor de capoeira questiona: "Todo dia eu me pergunto: qual foi o momento em que ele virou a chave?". "De você? Será que não foi esse negócio com a Alane?", avalia a cantora. "Não tem como, Wanessa", responde Lucas, revelando que eles já tinham discutido o assunto.

Durante a conversa, Wanessa analisa o comportamento de MC Bin Laden: "Sabe o que estou com dúvida? Eu estou achando que o Bin tem uma tendência a distorcer a interpretação das coisas, sabia?", diz a cantora. "Não acho que ele está fazendo de maldade, mas acho que ele tem tendência a distorcer, a 'nóia'. Talvez pelo histórico dele, porque ele não confia... Aí a gente tem mais tendência a você falar alguma coisa e interpretar de outra forma, que foi o que aconteceu com você e com essa situação", conclui.