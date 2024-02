Reprodução Globoplay - 19.2.2024 Deniziane, Davi e Fernanda no 'BBB 24'

A configuração de um novo paredão mexeu com os ânimos dos participantes do “Big Brother Brasil 2024” nesta segunda-feira (19), principalmente com Fernanda, Matteus e Deniziane, os emparedados da vez. Rivalidades, mudanças de rotas e alianças prejudicadas marcaram a madrugada dos brothers.



Quarto Gnomo descobre voto de Bin

Após ser indicada pelos votos da casa, Fernanda se reuniu com outros competidores — Rodriguinho, Pitel, Michel, Raquele e Giovana — e comentou a atitude do MC.

4) Gnomos e puxadinhos descorem que Bin votou em Fernanda pic.twitter.com/TWfbDzc29a — Tracklist (@tracklist) February 19, 2024



Giovanna quer romper relação amorosa com Bin Laden

A sister disse que insinuou que pretendia terminar o vínculo amoroso com o cantor dentro do “BBB 24”. “Vou ter que pedir o divórcio, não vai dar. Chega um momento que fica insuportável”, disse.

Reprodução/Instagram Bin Laden e Giovanna no 'BBB 24'



Deniziane reforça parcerias

Emparedada, a fisioterapeuta revelou ver o jogo dividido em dois grupos distintos. “Para mim, não tem mais só a gente [Alane, Bia e Deniziane]. É um grupo contra o outro agora”, argumentou.

Deniziane conta que agora é está claro que é um grupo contra o outro. #BBB24 pic.twitter.com/bgMOVO4MaV — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 19, 2024



Michel mira em líder

Em conversa com Raquele, o brother revelou o desejo de ‘trocar de papel’ com a aliada. Michel manifestou a vontade em ser líder e a torcida para que Raquele seja o Anjo da semana: “Você vai me passar essa coroa e eu te passo minha asa”.

Michel: "Você me passa essa coroa [do líder] e eu te passo minha asa!" #BBB24 pic.twitter.com/qsqadikRvG — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 19, 2024





Davi e Bin Laden

Os competidores se reuniram para conversar no gramado e o baiano alegou estar desconfortável com a tentativa de Bin Laden em se aproximar dele.

Davi conte que ta vendo que o Bin Laden está se aproximando dele.



O funkeiro negou a afirmação. #BBB24 pic.twitter.com/l874YYz9nw — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 19, 2024



Pitel comenta amizade de Davi e Isabelle

A sister, do grupo Gnomo, declarou que a edição estava reforçando a amizade entre o baiano e a manauara, mas que ele foi desleal com ela ao tentar negociar uma imunidade com Alane.

Pitel questiona qual a imagem de Davi e Isabelle foi passada pro público na edição: "Se passou um VTzão de amizade, a história que ta sendo vendida, é uma história de amizade!"



Fernanda: "E a gente aqui vê que é unilateral. Ele largou ela sim!" #BBB24 pic.twitter.com/q1h3uRseIM — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 19, 2024



Fim da parceria entre Brunet e Camargo?

Yasmin foi contundente ao criticar Wanessa. A filha de Zezé Di Camargo não gostou de combinar votos e pediu para que a filha de Luiza Brunet não fizesse isso outra vez antes do paredão.



Yasmin, no entanto, rebateu a então aliada. “Aliado protege aliado. Você tá com essa ‘pena’ de votar nas pessoas, quando meterem no seu c* 10 votos, vai ver”, respondeu.

Wanessa e Yasmin têm uma leva discussão após a votação. #BBB24 pic.twitter.com/jBX3299IJg — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 19, 2024



Pitel espiã

Na tentativa de escutar a conversa de Isabelle com Davi, a sister foi até a porta do quarto deles e ficou tentando decifrar o que os oponentes falavam.

Pitel segue tentando ouvir a conversa do Davi com a Isabelle #BBB24 pic.twitter.com/7cw9UFZMS4 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 19, 2024



Davi x Deniziane

O baiano declarou estar revendo as atitudes da fisioterapeuta após ela expor ele em meio a outros participantes. Segundo Davi, Deniziane poderia tê-lo procurado em particular, porém quis expô-lo para a casa toda. “Ela chegou na frente de todo mundo e me expôs. Já é uma pessoa que eu estou com o pé atrás”, defendeu.

Davi disse que está com um pé atrás em relação à Deniziane. #BBB24 pic.twitter.com/bQLAZak9WZ — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 19, 2024





Davi conta que Deniziane ter chamado ele de egoísta, foi uma palavra que mexeu muito com ele. #BBB24 pic.twitter.com/okdV5X0hda — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 19, 2024





Matteus e Deniziane trocam carícias

Após terem decidido por um fim na relação amorosa, os brother voltaram a protagonizar momentos românticos no reality.



Conveniência?

Raquele, Michel, Fernanda e Giovanna repercutem mudança de Bin Laden ao se aproximar de Beatriz e Alane.

Gnomadinhos comentam sobre a aproximação do Bin Laden com as Fadas. Fernanda pontua que é desespero. #BBB24 pic.twitter.com/Uma7t951J4 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 19, 2024





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: