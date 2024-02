Instagram/Globo Boninho diz que Wanessa será eliminada caso se negue a votar

Boninho mandou a real em um vídeo compartilhado na noite deste domingo (18). Em seu perfil oficial no Instagram, o diretor do BBB afirmou que Wanessa Camargo será eliminada automaticamente caso se negue a votar em alguém na formação de Paredão.



Na última festa, em uma conversa com Yasmin, a cantora cogitou votar em si mesma no confessionário - o que vai contra as regras do reality da Globo.



"Na festa a Wanessa falou com a galera que vai no Confessionário hoje e se votar, o que não pode acontecer. Está na regra. Se ela se negar a votar em alguém é eliminação automática. Então vamos ver o que vai acontecer", avisou Boninho.



"Apesar de tudo isso, Wanessa, um beijo. Você caiu nessa loucura, é Big. As pessoas tem que aprovar, reprovar. Está no jogo é uma grande brincadeira e vale tudo", completou.

Na legenda, Boninho ainda alertou: "Se pipocar tá fora! Se for só papo furado, tudo bem. Brincar de BBB não é fácil. Mas aqui fora é outro jogo. Game é game. Vida é vida".