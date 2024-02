REPRODUÇÃO / GLOBO Enquete BBB 24: Deniziane ou Fernanda? ‘Vilã’ deve continuar na disputa









Mais um paredão no BBB 24 foi formado e com isso, na próxima terça-feira (20), outro participante se despedirá do reality show. Dessa vez, no entanto, a votação está acirrada. Matteus, Deniziane e Fernanda estão na berlinda, mas parece que a disputa está só entre a doceira e a fisioterapeuta.

De acordo com a enquete parcial das 118h do iG Gente, formar casal não foi o bastante para Deniziane continuar no jogo. A fisioterapeuta 54,7% dos votos e deve ser a eliminada da semana. No entanto, em segundo lugar, Fernanda está com 42,9% dos votos.





















Por último, Matteus, com 2,7% dos votos. O gaúcho, apesar de considerado planta, não corre o risco de deixar a disputa.



Fernanda é vista como uma das vilãs da edição pelo público do BBB 24. No entanto, a doceira caiu na graça dos espectadores pelas polêmicas que causou dentro do programa e por isso deve garantir a sua vaga na próxima semana de reality.

Vote na equete!

Quem você quer eliminar do #BBB24 ? VOTE! — iG Gente (@iggente) February 19, 2024













