Reprodução / TV Globo BBB 24: Davi nega aproximação com brother: ‘Grande perigo’

Davi e Isabelle conversam durante a madrugada desta segunda-feira (19), quando o motorista de aplicativo comenta estar incomodado com as tentativas de um dos brothers se aproximar dele. Cunhã concorda com o aliado e Davi acrescenta: "O que é conexão acontece de forma natural. Não significa que eu odeio ele, que eu tenho raiva".

"A gente já tem uma indiferença aqui dentro, um embate, uma coisa que não dá pra estar se falando, só bom dia, boa tarde e boa noite, que cabe em qualquer lugar, que é educação", ressaltou. Mais cedo, Davi e MC Bin Laden conversaram e o baiano negou uma suposta tentativa de aproximação do funkeiro.

"É uma pessoa que eu quero distância de mim, quero que ele passe do outro lado da rua e eu passe do lado de cá. Se eu vir ele vindo na minha direção de frente, eu vou atravessar a rua e vou passar para o outro lado, porque não quero contato com ele", afirmou Davi.

O brother ainda opinou que caso o participante se aproxime, seria um “grande perigo”. “Porque eu sou um ser humano imperfeito, tenho defeitos. Uma hora eu posso errar e esse meu erro perto dele, pode ser que eles venham em cima de mim com força", completou.