BBB 24: Wanessa comenta o papel no jogo: 'Eu sei que não sou vilã'

Durante a madrugada desta quarta-feira (14), Wanessa, Yasmin, Lucas Henrique e Isabelle conversavam sobre o jogo. A cantora opinou que não acredita ser a vilã do jogo e afirmou que não vai mais fugir do Paredão.

“Estou longe dos meus filhos para fazer isso? É isso mesmo? Não, não, não. Não vim para isso", começou a artista. Ela acrescentou que só fica longe dos filhos quando vale a pena, e complementou: "Para eu chegar aqui e... E eu sei que não sou vilã, só que a gente, em um jogo desse, por causa das coisas, não conhecer profundamente. Eu não sei o que está no coração dele, no coração de ninguém, só no meu".

"A gente julga, questiona, vê as atitudes. A gente não está vendo tudo como as pessoas estão vendo lá fora, a gente pode estar errando nossas posições, nossas questões, aí tu vira uma vilã. Porque é o que eu falei, ninguém que entrou aqui achou que ia virar uma pessoa lá fora rejeitada", disse. "Ninguém quer isso", respondeu Isabelle.

"Eu só vou saber quando eu sair, e é um preço para se pagar muito caro. Mas para mim, principalmente por ter filho. Não é um preço que eu vou pagar não, eu prefiro sair correndo daqui, ir embora agora. Só que eu não tenho essa informação, eu vou ter que esperar um Paredão. Por isso não estou achando ruim ir para um Paredão, eu até preciso ir, sendo bem sincera, mas eu não vou ficar aqui para chegar lá no final e descobrir que o povo estava louco para me mandar embora", adicionou.

Depois, Wanessa afirmou que as pessoas são cruéis: “Eu vivo isso há 23 anos. É cruel, é um julgamento que eu não quero passar. Eu sou amada lá fora, tenho o carinho de muita gente, eu vou ficar aqui virando". "Você não é vilã", opinou Yasmin.

Wanessa: “não tenho mais medo de ir ao paredão, até prefiro. Eu preciso. Não quero continuar aqui, chegar lá no final e ver que o povo tava louco pra me mandar embora e eu tava fugindo”



