BBB 24: falso Big Fone, choros, fofocas e climão marcam 11ª festa

A décima primeira festa do BBB 24 chegou e foi marcada por momentos intensos na madrugada deste sábado (17). Enquanto os brothers se aproximam dos dois meses de programa, os sentimentos ficam cada vez mais à flor da pele.

Teve pegadinha, chororô e até torta de climão durante a comemoração, que teve Dennis como a atração musical.





Veja o que rolou!

Big Fone fake

Atenção, preste bem atenção: O brothers do BBB 24 caíram na trollagem do Dennis! O DJ divertiu os espectadores ao tocar uma mixagem especial com o som do Big Fone e confundir os participantes. Ao ouvirem o som o telefone, os brothers correram para atender.

Mas se dentro da casa o susto foi grande, aqui do lado de fora o público caiu na gargalhada com a pegadinha! Teve até gente querendo ver o Big Fone tocar para valer em alguma Festa.





Chororô na casa

Durante a festa no BBB 24, Rodriguinho caiu no choro no Quarto Gnomo e foi consolado por MC Bin Laden. O pagodeiro contou que está angustiado dentro do programa e foi elogiado pelo funkeiro;

"Aqui ainda tem muita gente que precisa de você. Tu segura a barra de muita gente e nem está ligado. Eu mesmo, às vezes converso contigo pra estar equilibradão", disse Bin.

"Não estou conseguindo nem me ajudar, vou ajudar os outros como?", disparou Rodriguinho, admitindo em seguida que "vai passar". "Isso aí é humanidade. Queria ter isso, ser assim igual a você, de chorar, de sentir essa dor. Eu fico frio com tudo, e você é um cara de coraçãozão, todo mundo está vendo isso daí", reforçou o funkeiro enquanto Rodriguinho chorou mais.

"É muito difícil isso aqui". Bin Laden concordou: "Isso aí mostra muito o lado seu humano. Não é feio, é bonito de ver". "Mas dói, não é legal não, dói muito", disse Rodriguinho. "Você deixa todo mundo forte aqui dentro pelo seu jeitão, só tu sabe como está por dentro. Eu queria ser assim, mas acabo sendo frio", disse Bin.

Alane também não conteve as lágrimas e foi consolada por Beatriz e Deniziane no Quarto Fada. A bailarina desabafou sobre o medo de ir ao Paredão após receber uma pulseira de alvo da Líder Raquele, e Deniziane disse que a amiga "está sofrendo por antecipação".

"É porque eu sou intuitiva. Eu tenho certeza de que ela vai me colocar, eu tenho certeza de que, dessa vez, eu vou sair", disse Alane, caindo no choro novamente. "Ela acha que eu tenho alguma coisa contra ela, e eu não tenho. Se eu for para o Sincerão, eu não tenho nem o que falar dela", completou.

"É diferente de uma Fernanda me botar no Paredão, entendeu? A Raquele, eu acho ela uma pessoa maravilhosa. Não tenho nada para falar dela", completou a dançarina. Bia, então, aconselhou que ela conversasse com a Líder, mas Alane rebateu. "Ela vai achar que eu não quero que ela vote em mim. Eu sinto que estou em um beco sem saída".

Fofoca e mais fofoca

No Quarto Gnomo do BBB 24, Fernanda contou que flagrou Lucas Henrique ouvindo a conversa na porta. A sister estava conversando com Rodriguinho quando abriu a porta para voltar para a festa e deu de cara com Lucas Henrique, que perguntou: "Você está com o celular aí?".

A modelo disse que não e voltou para o Gnomo. "Você viu isso? Lucas estava aqui ouvindo a conversa toda e aí fingiu que estava entrando na despensa, acredita nisso?", comentou a sister. "Não, que loucura!", rebateu Rodriguinho. Cara, o pessoal está nesse nível de jogo?", perguntou a modelo.

Michel, que entrou no quarto e foi contextualizado pela sister, saiu do quarto para tentar ouvir a conversa. "Só se ele encostar a cabeça na porta", disse o professor. “A gente tem que começar a falar umas mentiras. O problema é que a gente nunca sabe quando está. Soltar umas fakes news perto do Bin, vai chegar lá", completou.

Coração partido

Durante a festa do BBB 24, Matteus chorou emocionado após a canção típica da sua região tocar e acabou abrindo o coração para a sister, com quem acabou de terminar um relacionamento dentro da casa.

"Eu gosto muito de ti. Mesmo sendo uma coisa recente, é muito intenso. Não quero trocar os pés pelas mãos e não quero te prejudicar. Assim como tem sido tudo muito intenso comigo, quando dá o sentimento de perda, mesmo não sendo uma, dói, entendeu? Não é que eu não saiba, eu tenho que aprender a lidar um pouco mais, porque não consigo ser falso", disse.

"Se eu estou me sentindo triste, não consigo ficar com uma cara de felicidade. Eu tento me isolar, ficar mais quietinho, não me isolar totalmente", explica. "Eu não quero te prejudicar também", avisa a sister. "Eu te entendo totalmente o que tu estás fazendo, fica tranquila", completou o brother.

Wanessa e Isabelle conversam

Isabelle e Wanessa conversaram sobre os seus desentendimentos dentro da casa. A cantora revelou que tentou se aproximar da cunhã, mas que não sentiu abertura.

"Foi no Monstro, que eu tentei me aproximar e senti que você estava fechada. Senti que Davi te fechou de mim, e joguei a culpa nele. Talvez não seja, mas joguei a culpa nele", ela descreveu. "E a segunda vez foi quando Yasmin tentou falar com você e não conseguiu", relembrou a cantora.

Isabelle, então, revelou ter ficado chateada por ter sempre que justificar suas atitudes e provar sua amizade com Davi. Wanessa complementou que ouvia muitas coisas de outras pessoas. "É que as pessoas falam coisas aqui. [Dizem]: 'ele manda Cunhã calar a boca'. Foi o que eu falei com você: 'ele te faz alguma coisa?' Aí vem meu lado feminista, de mulher, de falar assim: 'se ela não está percebendo, vou dar um chocalhão nela'", disse Wanessa.

Isabelle então afirma que houve momentos nos quais ficou triste e acredita que a cantora também pode ter ficado porque as duas não tiveram compreensão do que cada uma estava passando. E Wanessa expõe que um desses episódios foi ter pensado que era prioridade no jogo para a manauara, mais do que Michel e Raquele. "Eu jurei que eu era na frente deles. Aquilo me doeu, porque você, para mim, estava junto com as Fadas. Aí eu falei: 'espera, eu estou precisando ela, mas ela não prioriza'. Aí aquilo doeu."

Wanessa segue explicando que mesmo essa situação entre as duas a fazia se reconhecer na Cunhã. "Todas as vezes que as pessoas falavam de você com Davi, naquele momento que eu via Davi fazendo coisas que eu não gostava, eu falava: 'eu reconheço a Cunhã em mim'. Me vi em você. Meu jeito, às vezes, de abraçar as pessoas, e que as pessoas acham que é correta, eu via outro lado", finalizou a cantora.

Climão entre Lucas e Michel

Em conversa com Giovanna, durante a Festa do BBB 24, Michel revelou estar incomodado com Lucas Henrique no BBB 24. O professor contou que não curte o jogo do carioca, e admitiu gostar de mirar em quem parece ser o "cabeça" de um grupo.

"Tem muita coisa que está me incomodando que não me incomodava antes. O jeito das pessoas, algumas coisas de convivência que não me incomodavam nada e hoje me incomodam", descreve o professor para a mineira. A sister quer saber um exemplo, e Michel detalha: "O Lucas me incomoda muito hoje, e não me incomodava nada. E eu gosto dele".

Giovanna, então, pergunta se é o jeito do brother que incomoda, e Michel explica: "O jogo. Eu percebi desde o outro Sincerão que o que mais me incomoda é o jeito como as pessoas jogam. Tenho que tomar cuidado com isso. O que me incomoda é quando eu acho que as pessoas são cabeças de um centro. Eu quero ir lá, tirar ali", continuou.

"Você quer sempre mirar no chefe", analisou a sister.

Em seguida, Lucas Henrique se aproximou da dupla com uma bebida: "Aqui, meu o vice-líder", disse o carioca, entregando o copo para o mineiro. "Sai fora", respondeu Michel, que ouve o brother avisando que está brincando.

Lucas Henrique se afasta e o mineiro comenta: "Vice-líder. [...] É aquela questão que você falou. Alfinetou, já deve achar que eu tenho influência nas escolhas dela [da Líder Raquele], ainda mais do jeito que foi a prova [do Líder]. Eu acho que incomodou. Se eu estivesse com você ou Cunhã [Isabelle] ia ser a mesma coisa".

