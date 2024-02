Reprodução/Globo BBB 24: MC Bin Laden arremata Poder Curinga e se livra do paredão

Na manhã desta sexta-feira (16) tivemos a estreia do Poder Curinga no BBB 24; MC Bin Laden venceu a dinâmica e está imune na formação do paredão.

No confessionário, os participantes passaram por um jogo de sorte que resultava em acréscimo ou a retirada de estalecas.





Após a dinâmica, os brothers e sisters decidiram se queriam ou não participar do leilão para arrematar o poder.

Bin Laden ganhou 500 estalecas e deu o maior lance da casa, com 3030 estalecas. Com isso, ele conquistou o benefício e está imune da formação do paredão.

Entenda a dinâmica da semana no BBB 24

Com Raquele como líder, e MC Bin Laden com o Poder Curinga, os participantes ainda vão enfrentar a 'Mira do Líder' e a prova do Anjo, que dará imunidade ao vencedor e poderá indicar uma pessoa.

No domingo (18), um paredão triplo será formado. Os dois mais votados da casa e o indicado do Anjo disputam a prova Bate e Volta.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: