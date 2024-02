Reprodução / TV Globo BBB 24: Rodriguinho rompe acordo com sisters: ‘Não tem conversa’

Em conversa durante a madrugada desta sexta-feira (16), Rodriguinho revelou que tinha um acordo com Wanessa Camargo e Yasmin Brunet, mas que ele não está mais valendo.

No quarto do Líder, Isabelle questionou o cantor se ele jogava com Wanessa, e ele negou: "Nunca joguei com ela".

Fernanda opinou que as Camarotes transitavam entre os grupos da casa. "O Lucas fez essa junção na liderança dele, montando um grupo novo. O Marcus era fechado com a Leidy, mas saiu. Com isso, a Leidy colou no Lucas e ele fechou o quarteto", disse.

Rodriguinho, então, revelou que tinha um combinado com as sisters, mas que não vale mais: "Foi por água abaixo, tem que ir".

“O acordo era: eu nunca votava nelas, nem elas em mim. Mas eu jogava sozinho, agora tenho um grupo. Entre qualquer um daqui e elas, vai ser elas. Não tem conversa”, explicou.