Reprodução / TV Globo BBB 24: Wanessa desabafa após conversa com Davi: ‘Vou aproveitar’

Depois de conversar com Davi, Wanessa comenta sobre o papo com Deniziane, Alane e Beatriz no banheiro da casa.

A artista explica parte da conversa com o motorista de aplicativo: "Na cabeça dele, pequenos são pessoas que não se acham nada, são humildes. Os grandes seriam eu, Rodriguinho, Bin... Pessoas que já chegam conhecidas. Até a cunhã [Isabelle] que já era uma pessoa conhecida".

"Mas eu vou fazer um adendo, a gente conversando eu falei: 'todos aqui tem a possibilidade de escrever uma grande história, mas o exemplo vai ser aqui dentro. Então, o que eu estou aprendendo e vivendo aqui nos últimos dias talvez eu não escreva uma grande história no programa, mas eu vou escrever uma grande história na minha vida”, continua.

“Por que eu vou aproveitar tudo o que eu escrevi aqui dentro com humildade, olhar e entender. Seja meu tempo com os meus filhos, de aceitar quando as coisas não são do jeito que tem que ser. Às vezes, o meu senso de justiça pode não ser o senso comum de todo mundo e está tudo bem", afirma Wanessa, concluindo.