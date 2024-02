Reprodução / TV Globo BBB 24: Giovanna comenta afastamento de MC Bin Laden: ‘Tiro no pé’

Durante a madrugada desta sexta-feira (16), Raquele, Giovanna, Michel e Isabelle conversam deitados na cama do Líder. Eles assistem MC Bin Laden pela Central do Líder e comentam o afastamento do cantor do resto da casa.

"Vai roubar outro pedaço de goiabada", diz Raquele. "'Dózinha' do namoradinho", brinca Michel com Giovanna. "É companhia, tadinho. Ele fica o dia inteiro rodando por aí, quando ele não me acha, ou quando eu estou conversando com alguém, ele evita de ir e fica rodeando a casa inteira andando sozinho", justifica a nutricionista.

"E antes de você, Giovana?", questiona Michel. "Ele não tinha dado tiro no pé dele ainda de votar na Wanessa, então ele ainda tinha algumas amizades", opina Giovanna. "Que ele pensasse nisso, então", rebate o brother. "A gente arca com as consequências mesmo, mas eu fico triste", responde a mineira.

"Mas é ruim ver uma pessoa sozinha", diz Raquele. "É péssimo", concorda Giovanna. "Pois é, agora vocês entendem um pouco...", expõe Isabelle. "Amiga, mas ninguém te exclui. O negócio é que você ficava muito sozinha antes porque você via a gente conversando de jogo e você mesmo saía fora", responde a ficante do MC. "Não, amiga, eu estou falando do Davi", corrige cunhã.