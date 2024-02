Reprodução BBB 24: Fernanda diz que Davi deu tapa na bunda dela na 1ª semana

A participante Fernanda do "BBB 24" fez um relato sério nesta quarta-feira (14) ao dizer que Davi deu um tapa na bunda dela no primeiro dia de programa. A sister confidenciou a situação para Rodriguinho.



Nesta noite, Fernanda e Rodriguinho conversaram sobre os motivos que os colocam contra o participante Davi.



"Eu tenho muitos problemas com Davi, mas é uma questão de, tipo assim, 'não me misturo muito'. Sabe por quê? Na primeira semana que ele chegou, no primeiro dia ou segundo dia, sei lá, fui dar bom-dia pra ele e ele me deu um tapa na bunda", acusou a sister.

Nas redes sociais, internautas apontaram a gravidade do relato e comentaram a possibilidade de Davi ser expulso.

"Se for sério o Davi tem que sair, odeio a Fernanda e os fans, mas assédio é assédio", destacou uma internauta do X/Twitter. "Se isso for sério, ele tem que ser expulso", adicionou outra.



a fernanda falando que o davi deu um tapa na bunda dela quando conheceu ela #bbb24 pic.twitter.com/k9Ep3xCKon — lia (@itxslia) February 14, 2024