Reprodução/Globoplay - 15.02.2024 Fernanda revela não querer mais ouvir voz de Bia no BBB 24

Fernanda mostrou que está bastante incomodada com a atitude de algumas pessoas no BBB 24. Nesta quinta-feira (15), em conversa com Pitel, a sister revelou que não consegue conviver no mesmo ambiente que Beatriz.



"Com quem eu quero conviver até os cem dias? Eu não quero conviver até os cem dias com a Bia. Não vou aguentar ouvir a voz dela. Desculpa, não vou. Porque eu consigo ignorar até um certo ponto, até o ponto que tem gente, respeitar até a indiferença do outro. Mas quando não tiver mais ninguém...", revelou Fernanda.





"Quero ir até lá com pessoas que eu vou aguentar, pessoas que eu gosto do temperamento, posicionamento, discernimento", completou.





Mais cedo, a doceira chegou a revelar que cogita puxar MC Bin Laden caso tenha contragolpe na próxima formação de paredão.

"Eu tenho certeza de que eu vou, só que se eu não for Líder nem Anjo, eu preciso entender todos os lados. E dependendo do cenário, a gente tá falando em colocar o Matteus, a gente não sabe como vai ser a próxima dinâmica... mas se tiver 'puxe', eu tava pensando em puxar o Bin, porque eu sempre acredito que se trata do Paredão que você cai", disse Fernanda.

Ainda bem que na casa existe um botão de desistência, né? 😅



🎥 Reprodução | Globoplay #TeamBeatrizReis #BBB24 pic.twitter.com/kzE1jhGwTa — Beatriz Reis Brasil 🍓 (@BeatrizRBrasil) February 15, 2024





A sister explicou que gosta do funkeiro, mas revelou que ele gera "inseguranças" nela. "Não faz muito sentido achar que tem coisas boas se é uma pessoa que sempre vai ali e me dá umas alfinetadas. Então, precisa ser nivelado e definido. Precisa ter um papo reto, mas não quero ter esse papo reto no quarto. Parece que tô passando a mão na cabeça, parece que eu tô sendo um grande Marcus no programa, e não vou resolver meu embate se vier um Paredão", disse.

Pitel também concordou: "Adoro ele como pessoa, mas não tô aqui para julgar você como pessoa, ponto. (...) Para mim, o Bin seria uma opção de 'puxe' pelo fato da desconfiança que ele me traz. Ele me traz desconfiança, confusão, me traz pequenos problemas que minam as coisas... eu não entendo o jogo dele, esse 'lá e cá' que ele vive... acho perigoso".

