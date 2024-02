Reprodução/Globoplay - 15.02.2024 Depois de Leidy Elin, Boninho diz que vai enganar Michel no BBB 24









E as pegadinhas não param no BBB 24! Depois de Leidy Elin levantar uma teoria de que Davi seria favorito do programa por causa das várias trocas de microfone do brother, Boninho decidiu fazer uma brincadeira com a sister. Agora, o diretor da Globo anunciou em suas redes sociais que também pretende pregar uma peça em Michel.

"Vamos subir o sarrafo da troca de microfone. Vou colocar para vocês agora o Michel no jogo. Então, vamos manter mais dois dias de troca, agora com Leidy e Michel. Meio-dia e cinco da tarde. Bora", declarou no vídeo da publicação.





Na legenda do post, Boninho fez uma referência ao quadro Fanfic BBB e brincou: "Bora aumentar a trabalho para nossos ‘Plantagonistas’ já que Leidy está no ritmo de troca, vamos botar Michel nessa vibe também!!! Sucesso é que troca microfone", brincou.

Na quarta-feira (14), Leidy realizou as duas trocas prometidas pelo diretor. Sem saber da brincadeira, os outros brothers comentaram: "'Tá importante'.

