Davi se tornou um dos preferidos do público no BBB 24 (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) BBB 24: 7 motivos que tornam Davi um dos favoritos

Já passou um mês desde o início do Big Brother Brasil 2024, e alguns participantes já conquistaram um lugar especial no coração do público. Um deles é o carismático Davi Brito, o baiano que está dando o que falar. A seguir, confira 7 motivos que fazem Davi ser um dos favoritos do BBB 24, desde sua simpatia até a determinação em seguir seus sonhos​ ​!

1. Carisma e autenticidade

Davi Brito, natural de Salvador, esbanja simpatia e carisma dentro da casa do BBB 24 com seu jeito soteropolitano autêntico. Ele se destaca por sua maneira descontraída de interagir com os demais participantes, que, às vezes, nem conseguem entender suas gírias. Suas redes sociais são repletas de vídeos que mostram como o baiano adora viver e tem alegria para dar e vender!

2. Ativo no jogo

Davi tem demonstrado uma boa estratégia de jogo no BBB 24. Ainda, é o participante mais votado da casa até agora, o que indica que é visto como uma ameaça, demonstrando que consegue mostrar aos outros sua força como participante. Sempre dançante nas festas, também se empenha nas provas e, com certeza, não pode ser chamado de planta!

3. Fiel amigo

A amizade entre Davi e Isabelle no BBB 24 se destaca por sua proximidade e apoio. Eles compartilham momentos de cumplicidade, consolam um ao outro em tempos difíceis e celebram juntos as alegrias dentro da casa. A relação é marcada por preocupação com o bem-estar do outro, fortalecendo os laços de amizade entre eles. Em uma festa, o brother revelou à sister Raquele que cogitou ir para o Paredão no lugar de Isabelle, mostrando sua disposição em arriscar-se pelo jogo e pela aliança com a amiga.

4. História de vida

Davi possui uma trajetória de vida marcada por desafios. Desde a infância, enfrentou dificuldades financeiras e trabalhou para ajudar nas despesas da casa. Além de motorista de aplicativo, ele já teve experiências variadas em busca de sustento, incluindo a venda de água na Lapa, um bairro movimentado de Salvador. Essas vivências moldaram seu caráter e determinação, características que ele leva para o jogo no BBB.

5. Meme “calma aí, Calabreso!”

Quem não ouviu o “calma aí, Calabreso” do Davi, no BBB 24? Esse meme, um dos melhores da edição, viralizou e repercutiu até fora do Brasil, mostrando o alcance e a popularidade do participante no programa. Aconteceu durante um desentendimento com o brother Lucas, e acabou se tornando um exemplo de como expressões mais regionais podem se tornar conhecidas em todo o país a partir da mídia e das redes sociais.

6. Firmeza nos propósitos

Seu maior sonho, cursar Medicina, e sua dedicação em ajudar a família, mostram que ele é um jovem movido por propósitos nobres. Inclusive, quando esteve à beira de desistir, soube que perderia a bolsa de estudos conquistada e, em seguida, decidiu ficar. Essas características, aliadas à sua simpatia e carisma, fazem de Davi um competidor inspirador, com várias das qualidades de um campeão BBB!

7. Trajetória no programa

A trajetória de Davi no reality foi, desde o início, marcada por desafios, incluindo momentos de exclusão por parte de outros competidores. Essas situações geraram empatia do público, que se comoveu com sua coragem em enfrentar as adversidades. Apesar das dificuldades, ele se manteve firme e sua história de superação e propósito cativou os telespectadores de todo o Brasil.