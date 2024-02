Reprodução/Globoplay - 14.02.2024 Rodriguinho corta cabelo com Davi no BBB 24





Será que a paz foi selada? Após dizer que não correria mais o cabelo com Davi no BBB 24, pois "não é qualquer pangaré que rela" na sua cabeça, o pagodeiro mudou visual com a ajuda do baiano nesta quarta-feira (14).

Reunidos no banheiro, Matteus, MC Bin Laden e Lucas Henrique acompanham o momento "salão de beleza" do cantor. Davi passou a máquina de barbear rente ao couro cabeludo e transformou o visual de Rodriguinho, que aproveitou para aparar a barba também.





Lucas Henrique e MC Bin Laden também aproveitam o momento para aparar as madeixas. Enquanto o carioca aparou a lateral do cabelo, o funkeiro passou a máquina de barbear na cabeça.

No início do mês, em uma conversa com Fernanda, Pitel e Juninho, Rodriguinho se recusou a chamar Davi para cortar o cabelo.

“Bora cortar esse cabelo? Pedir para o Davi cortar", disse Pitel.

"Meu cortador oficial é o Davi. Esqueceu? Ou seja, eu não tenho cortador", afirma Rodriguinho. "Ele não é ruim, não, nesse ponto", destacou a assistente social.

"Ele não vai pôr a mão na minha cabeça. Minha cabeça é uma coisa muito séria. Não é qualquer pangaré que rela na minha cabeça", diz o cantor. "Minha cabeça e meu tempo são muito sérios", acrescenta o artista.

