Reprodução/Globo BBB 24: Marcus opina sobre jogo de Rodriguinho: 'Sonso e falso'

Marcus Vinicius participou do Mais Você nesta quarta-feira (14) após a sua eliminação no BBB 24. Analisando a sua trajetória e a dos participantes, o brother não poupou críticas ao jogo de Rodriguinho.

Ao comentar sobre a estratégia de Fernanda em trazer o trio Michel, Giovanna e Raquele para perto, o comissário de bordo estendeu os comentários para o cantor.





"O Rodriguinho é sonso e falso. Ele vai atrás, pede desculpa, abraça a pessoa, não aproveita nada da casa, acorda, vai na academia, faz o pãozinho dele, volta pro quarto, vai na academia. Vai em casa, gente! Ele foi fazer o que no Big Brother?", questionou ele.





Marcus então relembrou uma cena com o artista, onde ele teria pedido desculpa por votar nele. "Depois dos 4 votos que eu ganhei no paredão passado e consegui me livrar, ele foi a única pessoa que me chamou [...] Cara, mostra quem você é. Tem 35 anos de carreira, dá a cara a tapa. Porque está num jogo, em rede nacional e não vai sustentar o que fala?".

Sem acreditar na conversa de Rodriguinho, Marcus falou da experiência de ter ido ao quarto Gnomo para conversar com ele. "Me levou no Gnomo, me deu até coceira de entrar lá, para me dar um abraço e pedir desculpa", completou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: