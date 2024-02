Reprodução/Globoplay - 13.02.2024 Wanessa revela preocupação com opinião do público





Wanessa e Yasmin refletiram sobre a imagem que podem estar passando fora do BBB 24. Na cozinha do Vip, as sisters refletiram sobre o paredão e revelaram a preocupação com a eliminação de Marcus Vinicius nesta terça-feira (13).

“Não quero que ele saia de jeito nenhum”, disse Wanessa, que ainda comentou sobre como o público está lendo as suas escolhas fora da casa. “Não dá pra saber como as pessoas vão ler. Até coisas nossas eu fico 'será que isso aqui pode ser lido assim?'”, questionou a artista.





“Não dá pra ficar encrencando com isso. As pessoas vão ler como elas leem. O que importa é o intuito que está no seu coração e o intuito que você falou ou fez alguma coisa porque se a gente começar a pirar nisso, não abre a boca mais, não faz nada”, rebateu Yasmin.





“Aí vira planta”, definiu Wanessa. As duas, então, conversaram sobre as atitudes de Davi na casa. “Ele está super legal agora”, disse a cantora. “Mas ele sempre fica assim antes do Paredão amiga, a gente sabe disso”, respondeu a modelo. “Não, de uns dias pra cá. Antes do Paredão”, comentou. “Mas especialmente antes do Paredão ele fica assim, você sabe”, reforçou a loira.

“Ele conversou comigo, perguntou coisa da minha vida”, lembrou Wanessa. “Ele também falou comigo. Eu falei com ele normal. Você sabe que não é porque ele tá assim que você não é alvo dele né?. Ele estava lá em cima falando de jogo e ele separa super bem”, alertou Yasmin. “A tontona do rolê sou eu mesmo”, declarou Wanessa.

