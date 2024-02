Reprodução/TV Globo Carnaval RJ

Chegou ao fim os desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro! A noite de segunda-feira (12) e madrugada desta terça (13) levou para a avenida enredos que discutem os problemas raciais e exaltam a negritude. Viradouro e Mangueira foram os destaques do último dia.

Assim como no primeiro dia, as escolas de samba puderam fazer os desfiles sem se preocupar com o clima, já que permaneceu sem chuva e frio. As escolas também tiveram problemas técnicos mais expressivos, embora nenhuma tenha ultrapassado o tempo permitido.

Mocidade Independente de Padre Miguel abriu os desfiles e na sequência se apresentaram Portela, Vila Isabel, Mangueira, Tuiuti e Viradouro. A escola campeã será anunciada na quarta-feira (14), no dia que os jurados revelarão as notas da apuração.